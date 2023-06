Firenze – Il mercato residenziale di Firenze ha mostrato una crescita nel 2022: secondo l’Agenzia delle Entrate, il numero di transazioni nel capoluogo toscano è stato di 5.551, dato in aumento (+4%) rispetto al 2021. Il dato emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti presso le agenzie Gabetti, Grimaldi e Professionecasa, a Firenze nel secondo semestre 2022 si sono registrati prezzi in crescita rispetto al semestre precedente (+3,2%).

I tempi medi di vendita sono stati intorno ai 5 mesi, gli sconti in sede di chiusura delle trattative si sono attestati su una media del 7%.

Firenze, così come confermano i dati, ha vissuto nel 2022 un periodo di crescita complessivo delle compravendite. Questo è dovuto alla ripresa del turismo e degli acquisti di immobili a fini d’investimento. Infatti, come dichiarano gli affiliati delle agenzie del Gruppo Gabetti, si compravendono soprattutto trilocali e quadrilocali per le famiglie (che apprezzano soluzioni con spazi esterni e posto auto), mentre gli appartamenti a più vani vengono acquistati per essere frazionati e messi a reddito. Infatti, il florido business degli appartamenti per locazioni brevi, destinati soprattutto ai turisti, ma anche a studenti e visitatori stagionali, fa sì che a Firenze il mercato degli acquisti per investimento sia molto dinamico tra chi ha la possibilità di accesso al credito.

Le zone più ricercate da parte delle famiglie sono Rifredi, Statuto e quelle più periferiche, con prezzi più contenuti. Il centro storico viene preferito solo dagli acquirenti che hanno obiettivi di investimento. Questo motivo ha fatto sì che anche i prezzi abbiano visto un incremento costante nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda il mercato di pregio, a Firenze si registra una crescita per la domanda di acquisto e per il numero di compravendite. Stabili invece l’offerta e i prezzi.

Per quanto riguarda i valori (escludendo le particolari soluzioni di pregio) nel centro storico di Firenze, in zona Duomo – Santa Croce risultano in aumento, con una media di circa 4.490 – 5.510 euro al mq rispettivamente per le soluzioni civili e signorili in buono stato. Per le stesse tipologie siamo a 4.230 – 4.910 euro al mq in Sant’Ambrogio, a 4.260 – 4.710 euro al mq in San Marco – San Gallo e a 4.470 – 4.780 euro al mq in Santo Spirito – San Niccolò, mantenendo un trend di crescita.

Passando al centro e al semicentro, il trend è in rialzo, con quotazione intorno ai 3.750 euro al mq per gli immobili civili in buono stato in zona Mazzini – Masaccio – Oberdan – Beccaria e Libertà, dove abbiamo anche un’offerta di immobili di maggiore prestigio, che si attesta su una media di 4.880 euro al mq. Siamo rispettivamente a 2.900 – 2.800 euro al mq per la tipologia media in Statuto e Campo di Marte, sui 3.330 – 3.960 euro al mq per le soluzioni signorili in buono stato.

Nel quartiere Galluzzo – Certosa siamo a 2.790 euro al mq per il civile in buono stato e a 3.040 euro al mq in caso di immobili signorili.

In zona Coverciano e Firenze Sud le quotazioni sono intorno ai 3.100 euro al mq per l’usato medio in buone condizioni, mentre siamo a 2.710 euro al mq a Varlungo – Aretina e Gavinana.

In zona Isolotto – Argin Grosso, San Quirico – Ponte a Greve e Legnaia abbiamo prezzi per il civile in buone condizioni tra i 2.310 euro al mq e i 2.750 euro al mq, mentre per immobili signorili (esclusa la zona Isolotto – Argin Grosso) i valori sono tra i 2.900 e i 3.000 euro al mq.

In San Iacopino – Puccini si sono registrate quotazioni intorno ai 2.770 euro al mq per le soluzioni medie in buono stato, intorno ai 2.390 euro al mq a Firenze Nova, Castello – Le Panche, Firenze Nord, e Careggi e a 2.170 euro al mq in zona Guidoni – Novoli – Baracca.

Siamo, infine, a 1.960 euro al mq per il civile usato in buone condizioni a Peretola – Brozzi – Pistoiese, e a 2.430 euro al mq per la zona Rifredi.

Per quanto riguarda la parte collinare, vediamo valori leggermente più elevate per Arcetri – Pian de’ Giullari – San Michele a Monteripaldi e Piazzale – Bellosguardo – Bobolino. Nel primo caso siamo a 3.920 – 4.120 euro al mq per l’usato medio in buono stato e a 5.150 – 4.980 euro al mq in caso di immobili signorili.

A Montughi, Settignano, Fiesole, Serpiolle, La Pietra – Trespiano siamo tra i 2.760 e i 3.060 euro al mq, a seconda delle zone, per l’usato medio in buono stato e a 3.200 – 3.600 euro al mq in caso di immobili signorili.

Soffiano è su una media di 2.640 euro al mq per l’usato medio in buone condizioni, mentre siamo a 3.270 euro al mq per Porta Romana – Senese.