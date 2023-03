Firenze – E’ cominciata male, la giornata, per i consiglieri impegnati nelle commissioni comunali. Ieri sera, la comunicazione che ben due commissioni sarebbero saltate, fra cui la “congiunta” fra commmissione affari istituzionali e commissione 7, con rinvio motivato per impedimenti dei consiglieri; stamattina, ad appena due ore dall’avvio, arriva la mail che comunica che anche la commissione urbanistica, che tra l’altro avrebbe dovuto esprimersi sulla delibera riguardante il nuovo Piano Operativo che sarebbe dovuto andare in consiglio comunale lunedì prossimo (mentre qualcuno dice sia stato ritirato, non essendo potuto passare preventivamente in commissione ), salta. Perché? Motivazioni non pervenute.

A rendere nota la giornataccia, sono le opposizioni. “Non ci hanno detto i motivi del rinvio”, dice Roberto De Blasi, capogruppo M5s che punta l’indice sulle questioni interne del Pd. “Evidentemente gli equilibri nazionali del Pd, conseguenti alle primarie, stanno bloccando la macchina operativa a Firenze”.

Insomma lo scossone Schlein giungerebbe dritto dritto, secondo le opposizioni, anche a Palazzo Vecchio, soprattutto in riguardo al rilievo che rivestono due importanti figure della maggioranza, il consigliere e presidente della importantissima Commissione territorio e urbanistica, Renzo Pampaloni, e il presidente del consiglio comunale Luca milani, entrambi sostenitori di Schlein. Quanto basta per parlare, secondo le opposizioni, di un rinvio “più politico che tecnico e che quindi il problema non nasce sul piano operativo, ma sulle correnti all’interno dei Dem. È la corrente legata a Schlein che ora vuole decidere”. Da parte del capogruppo di FdI Alessandro Draghi, arriva la conferma che “la seduta è stata annullata senza alcun tipo di motivazione. Ai consiglieri è arrivata solo la e-mail con la comunicazione”. Getta acqua sul fuoco la vicecapogruppo Pd Alessandra Innocenti, che spiega che il rinvio “non è in alcun modo collegato all’esito delle primarie. Dopo la vittoria di Schlein tra noi è come se non fosse successo niente e nessuno ha alzato la voce”. Resta ad ora il piccolo giallo: perché la commissione urbanistica è stata fatta saltare a due ore dall’avvio, senza addurre motivi?