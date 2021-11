Firenze – E’ il kenyano Cybrian Kimurgor Kotut a strappare la vittoria, in 2h08’59” a soli 19″ dal record della gara, mentre per le donne è l’etiope Maru Tsehay Alemu a laurearsi campionessa della Asics Firenze Marathon 2021 con il tempo di 2h27’17”. A completare il podio, nel maschile Samuel Lomoni (2h09’51”) e Olivier Irabaruta (2h10’11”), primi italiani Mohamed Hajji (settimo in 2h22’08”) e Andrea Soffientini (ottavo in 2h22’28”). Per quanto riguarda il femminile, sul podio alle spalle della campionessa un’altra etiope, Megertu Ifa Geletu (2h27’20”) e la keniana Mercy Jerop Kwambai (2h27’30”). Decimo posto per la prima italiana, Marta Bernardi (2h43’15”).

Torna così la Firenze Marathon per il suo 37esimo appuntamento con la città, portando straordinarie figure d’atleti e la partecipata commozione della città. Un ritorno che ha il sapore della ripartenza, nonostante le nuove nubi in agguato sorte in questi gioni per quanto riguarda la pandemia. L’appuntamento sportivo è tornato con 4500 atleti alla partenza e 2.500 volontari, che gestiscono non solo il percorso, i punti di ristoro, gli eventi collaterali. La partenza e l’arrivo in piazza Duomo, il percorso quasi uguale a quello del 2019, che avvolge quasi interamente la città. Quindi, interessati anche i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine.

L’entusiamo per il ritorno di una delle corse più amate dai fiorentini si era percepito al Marathon Expo, presente anche il campione olimpico di Atene 2004,

Stefano Baldini, dove erano stati presentati i top runners ai quali è stato consegnato il pettorale di gara dal direttore tecnico Fulvio Massini. Presentati anche gli assistenti in corsa che faranno il ritmo per tutti gli altri con i palloncini dei vari colori

Segnaliamo le modifiche al trasporto pubblico, che dureranno fino al pomeriggio: da stamane domenica 28 novembre, dall’inizio del servizio, 21 linee Autolinee Toscane hanno modificato i loro percorsi con limitazioni, deviazioni e soppressione di servizio. Nello specifico si tratta delle le linee 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 55, C4. Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara per consentire il passaggio dei maratoneti. Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti soprattutto nella mattina, dall’inizio del servizio, ma andranno avanti fino al pomeriggio. Alcune linee di bus – 1, 6, 8, 12-13, 14, 20, C4 – sono soppresse fino alla tarda mattinata/primo pomeriggio, mentre le altre indicate fanno un servizio limitato, con deviazioni di percorso. Modifiche previste anche per alcune linee extraurbane con partenza e arrivo a Firenze che si attestano ai confini dell’area della gara, arrivando e partendo da Porta Romana, Rovezzano, Via Gian Paolo Orsini, Via Pascoli, Via del Romito e Via Pascoli.

Foto: Firenze Marathon pagina Facebook