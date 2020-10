Firenze – E’ scattata, nella serata di venerdì 9 ottobre, l’apertura a numero chiuso di piazza santo spirito a Firenze. In base ad un’ordinanza del Sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella infatti sono state introdotte delle novità per evitare assembramenti in Piazza Santo Spirito e per la corretta applicazione delle norme anti-Covid.

L’ordinanza prevede che dal 9 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 – nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo – l’accesso a Piazza Santo Spirito è limitato a un numero massimo di 1.000 persone. Il filtraggio viene svolto attraverso la predisposizione di transennamenti e punti di accesso controllati, con l’impiego di steward e forze dell’ordine, per conteggiare gli ingressi e le uscite e verificare che chi accede indossi la mascherina e non introduca bevande alcooliche e contenitori di vetro. Sarà sempre consentito l’accesso ai residenti e ai proprietari o possessori di immobili nell’area indicata.

Video di Florence tv