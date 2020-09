Firenze – Occupazione di una villetta, accanto a villa Basilewsky, al termine del Pride che si è tenuto oggi a Firenze. La villa, in disuso da tempo, sembrerebbe di proprietà dell’Asl. L’occupazione, rivendicata da Firenze Transfemminista, è stata ribattezzata la Magni*fica e rende concreta la rivendicazione della necessità di avere uno spazio sicuro, autogestito, estroso e ribelle, non convenzionale e provocatorio. La villa si trova in via Lorenzo il Magnifico. Domani alle 1o colazione e chiacchiere, alle 17 assemblea pubblica. Organizzatore, la Diavola VESTE PRIDE.