Si ricorda che la richiesta per i permessi ztl con una sola targa e zcs si presenta esclusivamente on line sulla piattaforma della Società Servizi alla Strada http://servizionline.serviziallastrada.it. L’accesso è consentito solo su appuntamento con le modalità On Line per il ritiro di tutte le categorie di autorizzazioni prenotate. La lista completa dei permessi ZTL rilasciabili On-Line è disponibile al link http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Modalita_rilascio_contrassegni-Online.pdf . Resta invece il tradizionale rilascio allo sportello, ma solo su appuntamento, per i permessi per i disabili del Comune di Firenze (da prenotare telefonando allo 800/339891) e di quelli della ZTL artigiani (da prenotare telefonando lo 055/40401).