Firenze – Vedute mozzafiato su Firenze e dintorni. E mostre. Il Forte di Belvedere di nuovo aperto a disposizione dei fiorentini e dei visitatori. Dal 18 giugno e fino al 2 ottobre, visitabile gratuitamente tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle 10 alle 20.

L’accesso è libero per tutti i visitatori, fiorentini e non, per gli spazi all’aperto mentre gli ambienti espositivi della Palazzina saranno a pagamento. Contestualmente all’apertura ecco due mostre che si svolgeranno nella Palazzina: quella di Ra di Martino dal titolo “Play it again”, organizzata dall’associazione Mus.e a cura di Sergio Risaliti, e quella dal titolo “Fotografe!” promossa e prodotta dalla Fondazione CR Firenze, a cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini con la supervisione della Fondazione Alinari; sarà spalmata su due sedi, anche sulla attigua e collegata Villa Bardini.

Per l’anteprima della riapertura erano presenti tra gli altri il sindaco della città metropolitana Dario Nardella, Giorgio Van Straten, presidente della Fondazione Alinari per la fotografia, Luigi Salvadori presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e l’artista Ra Di Martino. (Carlo Carotenuto)

Video di Florence TV