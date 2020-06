Firenze – Firenze ricorda Odoardo Spadaro. Un’iscrizione commemorativa sarà apposta sulla sua casa natale di via di Santo Spirito 31, attuale 39, ora di proprietà del Comune. Il via libera ieri mattina in giunta con l’approvazione dell’apposita delibera presentata dalla vicesindaca e assessora alla toponomastica Cristina Giachi. E venerdì 26 giugno sarà Mirco Rufilli, consigliere delegato del sindaco alla valorizzazione della fiorentinità, alle ore 10, a omaggiarlo a 55 anni dalla sua morte, al Cimitero delle Porte Sante, assieme all’attore e cantante Gianmaria Vassallo.

Foto da Wikipedia