Firenze – Grande concerto ieri sera al Visarno Arena dei Red Hot Chili Peppers accolto da più di 65mila fan dopo cinque anni di assenza. Tutti a festeggiare il (secondo) ritorno dello storico chitarrista della band, John Frusciante, andato via nel 2009, che non ha deluso gli appassionati nel jam introduttivo e con virtuose variazioni nel corso della serata.

Prima della storica band californiana si sono alternati sul palco Nas, leggenda dell’hip hop mondiale, vincitore di Grammy Award per il miglior album rap, il rapper italiano Tedua, la popstar californiana Remi Wolf e la band bolognese Savana Funk.

Il concerto dei Red Hot Chili Peppers era stato programmato nel 202o poi rinviato a causa della pandemia. Così si sono esibiti a 30 anni dall’uscita del disco che li ha lanciati Blood Sugar Sex Magik. La band ha eseguito brani dal loro nuovo album (Unlimited love) e quelli più noti come Around the World, Californication, Give it the way, e Tell Me Baby. Il bis prima del saluto finale è stato By the Way, brano tratto dall’omonimo album della band, altra tappa fondamentale del loro successo.

Foto: Daniela Buccelli