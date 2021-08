Firenze – Incidente mortale stanotte verso le 2 a Firenze, quando, all’incrocio tra Viale Don Minzoni e Via Giovanni Pascoli, un giovane a bordo di un monopattino è stato investito da uno scooter di grossa cilindrata che proveniva da via Masaccio, secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale. L’impatto è stato violentissimo: il guidatore del monopattino, un ragazzo di 27 anni, è stato sbalzato via e ha impattato contro il marciapiede. Ogni tentativo di salvare la vita al giovane è stato vano. Lo scooterista e il passeggero sono caduti a loro volta, e sono stati portati a Careggi in codice rosso. Sul posto numerose ambulanze, i vigili e la polizia. Dalle numerose telecamere presenti in zona si aspetta la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.