Firenze – Accese per la prima volta durante il F-Light Festival, il festival delle luci del periodo natalizio, ma permanenti, per dare, d’ora in avanti, nuova veste ad alcuni monumenti cittadini. Sono le illuminazioni dedicate al David in bronzo al Piazzale Michelangelo, al campanile della Badia Fiorentina e alla facciata della basilica di Santa Maria Novella, realizzate da Firenze Smart. Grazie ad un “upgrade” tecnologico degli impianti esistenti e dei nuovi impianti di trasmissione dei dati, le illuminazioni consentono anche di controllare accensione, intensità e cromaticità della luce da remoto. Interventi che rendono ancora più belli alcuni luoghi di Firenze, senza dimenticare il risparmio energetico.

Video di Florence Tv – Città Metropolitana di Firenze