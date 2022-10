Firenze – Altri 110 milioni di euro dal Governo Draghi per mettere al sicuro le nuove tramvie e il nuovo stadio Franchi. Lo rende noto il sindaco Dario Nardella. Tra le novità dei progetti verrà anticipato a fine anno l’inizio della gara per lo stadio e per la linea 4 verso Campi Bisenzio e l’affidamento dei lavori per la linea verso Bagno a Ripoli, per un totale di 1,1 miliardi di lavori.

Per quanto riguarda la riqualificazione dello stadio, il Governo uscente ha mantenuto le promesse e per tener conto degli aumenti dei prezzi straordinari, al fine di non bloccare le opere finanziate con PNRR, ha stabilito di incrementare i fondi a disposizione per la realizzazione delle opere. Lo stadio, già finanziato con 95 milioni di fondi PNRR del Ministero della Cultura e per 55 milioni dal Ministero dell’interno nell’ambito dei Piani Integrati Città Metropolitana, potrà infatti avere un incremento delle risorse a seguito del decreto aiuti ter e del DPCM pubblicato nel settembre scorso, che disciplina le modalità di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Con l’art 29 del decreto aiuti ter (accesso al fondo per le opere indifferibili), pubblicato il 23 settembre scorso, è stato riconosciuto il 15% in più del finanziamento originario del Ministero della Cultura (95 milioni) e quindi 14.250.000 euro di aumento.

Per quanto riguarda il finanziamento del Ministero dell’Interno è previsto invece di richiedere l’incremento dei fondi tramite una procedura da attivare entro il 17 ottobre e già richiesta dal Comune per un ulteriore finanziamento fino ad un importo massimo di 15.400.000 euro. Il Ministero dell’economia e finanze definirà entro il 16 novembre la somma effettivamente assegnabile sulla base delle richieste ricevute. Sono quindi tra 20 e 30 milioni di euro gli ulteriori finanziamenti totali sullo stadio.

I fondi integrativi dovranno essere utilizzati solo per l’aumento dei costi delle lavorazioni e solo per le procedure avviate entro il 31 dicembre del 2022. E’ per questo motivo che il Comune di Firenze anticiperà i tempi e pubblicherà la gara per la realizzazione dello stadio entro tale data utilizzando la procedura ristretta prevista dal codice degli appalti. (A.F.)

Video di Florence Tv