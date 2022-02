Firenze – Il Firenze Suona Contest, concorso-vetrina per musica originale dedicato ai musicisti italiani under 35, senza limite geografico o di genere musicale, si appresta a debuttare a primavera dal vivo per la sua seconda edizione.

Ecco l’elenco dei 24 artisti in gara – selezionati tra circa 150 proposte – dalla commissione formata da Firenze Suona, Red Cat, Plastic Sun, Rock Nation, Gianluca Spirito (Modena City Ramblers), Gino Pierascenzi, Simone Marrucci, Cris Pinzauti e Lorenzo Bartolini.

Biopsy o Boutique

Elettrogruppogeno

Bandito

Cristina Cafiero

Pandem

Fiore

The Silence

Ercta Collective

Fall As Leap

s0s

Wisdom Tree

Today’s Inmates

The Black Armadillos

Libero

Bernardo Sommani

La Malcostume

Le Canzoni giuste

Cecilia Nicolè

Tommaso Milano

Nothing To Do

Seven Shirts

Sara Fortini

Draven

Keystone

I 24 concorrenti si esibiranno in serate eliminatorie live a Firenze tra la metà di marzo e i primi di maggio, alla presenza di giuria e pubblico votanti.

Semifinali e finale si terranno all’Ultravox – Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale, rispettivamente venerdì 13 e sabato 14 maggio, e domenica 12 giugno