Prende il via la programmazione estiva del Renny Club di Firenze che quest’anno si inserisce nell’ “Estate Fiorentina” del Comune con il progetto “Firenze swing”, progetto cofinanziato dall’Unione europea – Fondo sociale europeo, nell’ambito del Programma operativo Città metropolitane 2014-2020.

Ogni mercoledì e giovedì a partire dal 22 giugno fino a fine luglio, per poi riprendere a settembre, la Renny Summertime organizzata da “Renny Renaissance Aps” e “Tuballoswing” proporrà nel proprio spazio all’aperto musica dal vivo, dj set e lezioni primi passi per chi è curioso di imparare balli dell’era swing come il Lindy Hop, Boogie Woogie, Charleston, Tip Tap, Solo Jazz, sia di gruppo che discipline di coppia. Ingresso gratuito.

È inoltre previsto un approfondimento storico riguardante i costumi della prima parte del ‘900 con focus su moda e architettura e ai dettagli legati alla dimensione sociale di quell’epoca, come la nascita delle prime polibibite, i cocktail moderni, i primi locali e le forme di socializzazione. Il tutto grazie alla proiezione di documentario in 4 puntate sulla nascita del movimento artistico-culturale “Renaissance” nella Harlem degli anni ‘20. Lungometraggio autoprodotto per ripercorrere in modo smart la storia della musica dal jazz al Rock.

Si parte Mercoledi 22 giugno con una serata di swing, boogie woogie,rockabilly e jive a cura di Dj Red Moon e poi Giovedi 23 giugno Live Music con il concerto di “Marco Di Maggio DUO”.

A seguire la programmazione fino a luglio.

Mercoledi 29 giugno – Dj Zeta (Swing/Boogie Woogie) – Proiezione documentario

Giovedi 30 giugno – Live Music “I Citofoni”

Mercoledi 6 luglio – Dj Phil (Swing/Boogie Woogie)

Giovedi 7 luglio – Live Music

Mercoledi 13 luglio – Dj AleG e Mademoiselle Swinguette (swing-boogie woogie-electroswing)

Giovedi 14 luglio – Live Music

Mercoledi 20 luglio – Dj Zeta – Proiezione documentario

Giovedi 21 luglio – Live Music

Mercoledi 27 luglio – Dj Red Moon (swing-boogie woogie-rockabilly-jive)

Giovedi 28 luglio – Live Music