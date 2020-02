Firenze – Un assalto allo sportello di un bancomat in via Lucchese, all’Osmannoro, è stato sventato dall’allarme che ha messo in fuga i banditi che lo hanno messo in atto. L’episodio è avvenuto fra le 5 e le 6, quando è suonato l’allarme. La polizia è arrivata alla banca con le Volanti e il personale ha trovato in terra non solo arnesi per il furto ma anche materiale esplosivo abbandonato che sarebbe servito per far saltare la struttura blindata. Gli artificeri giunti sul posto hanno isolato e messo in sicurezza la zona, dopodiché l’esplosivo è stato distrutto. Le indagini sono in corso.