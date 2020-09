Firenze – “Firenze è la città più bella del mondo perché la sua storia è sempre stata quella di una città viva, abitata da gente operosa e partecipe: per questo bisogna riportarla ai fiorentini, attivando percorsi di rappresentatività dei comitati di quartiere per riprogettare la Firenze del futuro, riportando in città le persone e le produzioni artigianali, artistiche e agricole,e promuovendo un nuovo rapporto con la sua campagna, oggi ridotta quasi solo a mero dormitorio. Solo così potremo uscire da quel modello di “Disneyland del Rinascimento” i cui limiti sono stati evidenziati in maniera drammatica dalla crisi generata dal Covid-19″ lo afferma Eros Tetti, candidato alle prossime elezioni regionali toscane per la lista europa Verde.



“Noi vogliamo una città dove si valorizzi il verde e lo si aumenti anche attraverso un progetto di riforestazione urbana.Una città che faccia parte di una Toscana diffusa, da costruire anche nel rapporto con le tante proposte alternative che sono nate nelle vertenze dei comitati territoriali, a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio” sottolinea Tetti.

Che aggiunge “chiediamo a Giani, che sappiamo molto legato alla identità della sua Toscana, alla sua cultura e eredità storica, di condividere e promuovere il nostro progetto che riporti la Toscana ad essere quel faro di civiltà che è stata per secoli, rinverdendo quei fasti politici che nel ‘400, con Lorenzo de’ Medici, ne fece un grande laboratorio di dialogo e scambio fra le culture italiane e quelle euromediterranee, riprendendo un posto centrale fra Europa, Asia ed Africa, all’insegna della pace, del dialogo e della ricerca creativa di soluzioni ai problemi della contemporaneità”. “E’ una sfida altissima ma la Toscana la può accettare” conclude Tetti.

Foto: Eros Tetti