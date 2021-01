Firenze – Occupazione con immediato sgombero. Appena il tempo di esporre lo striscione, che la Magni*fica Occupata Casa delle Donne viene di nuovo chiusa. Sgombero lampo per un gruppo di femministe e queer che chiede da tempo un luogo per potere aprire un dibattito in città. L’occupazione di questa mattina è avvenuta in via Toselli, in un immobile vuoto da tempo. Lo sgombero è in corso. “Liberata la nuova casa delle donne dopo che la Regione Toscana ci ha sgomberato da Villa Borchi per venderla all’ennesimo speculatore ad un quarto del prezzo a cui l’aveva acquistata, ora prendiamo una casa di proprietà di una multinazionale che la tiene vuota per guadagnarci sopra, mentre in tante rimaniamo senza un posto sicuro”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Fb. Quasi immediato lo sgombero. Le operazioni di sgombero terminano verso le 17, con varie notifiche a carico delle occupanti. “L’unico sogno – si legge in un post su Fb – è avere una Casa delle Donne che sia un posto sicuro per tuttə”.