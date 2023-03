Firenze – Vanno avanti i lavori della linea tramviaria Fortezza-San Marco. Florence TV, insieme alla Direzione Sistema Tranviario Metropolitano del Comune ha potuto visitare da vicino i cantieri, in un momento di particolare interesse: quello della posa e della saldatura dei binari. In via Cavour la posa dei binari è già operativa nel tratto del cantiere denominato “F1”: si procede in direzione viale Matteotti a un ritmo di circa 10 metri di sede tramviaria al giorno.

Ma come avviene la posa dei binari? L’operazione si svolge in più fasi. La prima azione consiste nella sistemazione di materassini in gomma per contenere le vibrazioni al passaggio del tram. Viene posata una sorta di camicia in geotessuto, utilizzata per separare la sede tramviaria dal terreno, vengono poi sistemati dei giunti con porzioni in poliesterolo e infine allestita una base strutturale in cemento armato di circa 13 cm di spessore. Si passa poi al posizionamento delle rotaie già preassemblate presso il cantiere base di Alstom all’Impruneta. Ecco che si procede al processo di saldatura alluminotermica, solitamente utilizzata per l’unione e il consolidamento dei binari tramviari tra loro.

La reazione avviene miscelando tra loro alluminio metallico con ossido ferrico. La miscela così ottenuta viene posta all’interno dell’intercapedine tra i segmenti di rotaia e subisce un processo d’innesco e fusione in sequenza mediante un rapidissimo riscaldamento. Per questi lavori fanno parte del raggruppamento temporaneo d’impresa CMB, Alstom, Hitachi, MerMecSte e Com Net. Alstom si sta occupando dell’armamento, della realizzazione della linea di contatto, delle sottostazioni, della luce e forza motrice e dell’Illuminazione pubblica. Le attività svolte sotto la supervisione del Direttore Tecnico ingegner Giuseppe Arturi di CMB.

A cura di Cesare Martignon

Video di Florence Tv