Firenze – Sarà una strada vicino all’Università Europea a portare il nome di David Sassoli. È quanto ha deciso oggi la giunta comunale approvando la delibera proposta dall’assessore alla Toponomastica Alessandro Martini. L’atto di giunta arriva dopo del parere positivo della commissione Toponomastica alla proposta lanciata dal sindaco Dario Nardella all’indomani della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo. “Con questo atto diamo il via alla procedura per chiedere la deroga alla Prefettura. Le norme prevedono infatti che per intitolare un luogo a una persona devono essere trascorsi dieci anni dalla sua morte, altrimenti è necessaria questa autorizzazione.

Come Amministrazione contiamo, grazie al dialogo con la Prefettura, di arrivare in tempi rapidi all’intitolazione a Sassoli di un luogo significativo della nostra città perché sicuramente lo merita”. Un luogo individuato con attenzione, perché si tratta dell’ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola al confine con Fiesole, a due passi dalle sedi dell’Università Europea. “Sono sicuro che Sassoli avrebbe apprezzato questa scelta” conclude l’assessore Martini.