Firenze – Pareri tecnici e soluzioni per gestire al meglio il patrimonio immobiliare: è questo l’obiettivo è stato firmato oggi il protocollo tra il Comune di Firenze e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. A siglare l’intesa l’assessore al Patrimonio immobiliare Alessandro Martini e il presidente dell’Ordine Giancarlo Fianchisti. La delibera, approvata in giunta la prima settimana di gennaio, era stata presentata dall’assessore al patrimonio Alessandro Martini.

“Siamo felici di poter mettere a disposizione delle istituzioni e del territorio le nostre competenze – ha detto il presidente Fianchisti – e portare, senza alcun onere per la collettività, il nostro contributo professionale su interventi di interesse pubblico. Ci auguriamo che questa sia la prima di una serie di collaborazioni che coinvolgano più settori dell’amministrazione comunale”

“Si tratta di un protocollo di grande rilievo – ha detto l’assessore comunale al patrimoni immobiliare non abitativo Martini – l’Ordine ha dato la sua disponibilità, che noi abbiamo accettato molto volentieri, a offrire a titolo gratuito la collaborazione competente dei suoi iscritti. Con questa intesa si ufficializza un rapporto di collaborazione a titolo gratuito per quanto riguarda il patrimonio immobiliare del Comune con l’obiettivo di migliorarne la conoscenza e valorizzarlo. Si tratta di un bel segnale di cittadinanza attiva da parte di professionalità importanti al servizio non solo dell’Amministrazione ma a tutta la cittadinanza”.

Il protocollo, valido fino al 2024, prevede che le commissioni tecniche dell’Ordine forniscano pareri tecnici e suggerimenti su possibili soluzioni nella gestione del patrimonio immobiliare non abitativo comunale, per la sua razionalizzazione e valorizzazione.