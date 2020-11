Firenze –di fronte alla sede dell’Agenzia delle entrate a Firenze. Erano presenti Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Gabriele Veneri, consigliere regionale di FdI, Alessandro Draghi, capogruppo in Palazzo Vecchio, Paolo Marcheschi, FdI Firenze, Angela Sirello, capogruppo nel consiglio del Quartiere 5, e Simone Sollazzo, capogruppo nel consiglio del Quartiere 2.

Oggetto del flash mob la tassazione su imprese e partite Iva. Oggi, 16 novembre, infatti ricorre la scadenza dei versamenti iva e dei contributi inps e inail “per troppi italiani ingiustamente dimenticati dal Governo nonostante l’oggettivo calo del fatturato. Il Governo insiste nella carneficina di imprese e partite Iva in difficoltà e per questo Fratelli d’Italia protesta portando la voce di migliaia di imprese e partite iva che oggi si trovano a fronteggiare crisi e tasse. Oggi nessuno che ha avuto delle perdite si sarebbe dovuto trovare nella situazione di pagare un euro”.

La proposta di FdI, unificazione degli anni fiscali 2019-2020 e spostamento di ogni scadenza e con la possibilità di compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020; una misura da applicare non per codici ateco ma sulla base dell’effettivo calo di fatturato.

“Conte abbia il coraggio di accorpare gli anni fiscali 2019-2020 prorogando così tutte le scadenze a giugno e settembre 2021”, ha detto Francesco Torselli di fronte alla sede fiorentina dell’Agenzia delle Entrate. “Il decreto ristori bis, in perfetto stile Governo Conte – ha proseguito – si limita a rinviare le scadenze fiscali di appena 6 mesi, tale proroga non è nemmeno prevista per tutte le attività: Pd e Movimento 5 Stelle, come sempre, dimenticano partite Iva e artigiani. E’ illogico pensare che possa bastare un rinvio di 6 mesi: per esempio, come fa a pagare le tasse un ristoratore che nel 2020 ha visto ridursi il fatturato di circa l’80%?”.