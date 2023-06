Firenze – Un legame forte con la Lunigiana, concretizzatosi anche quando, deputato del Psi, Valdo Spini dedicò proprio a questo affascinante territorio una delle sue prime iniziative legislative, la proposta di legge per il restauro e la valorizzazione dei castelli, proposta “che fu accolta dal Ministero dei Beni Culturali nel progetto interregionale Toscana-Liguria del Fondo Investimenti Occupazione, e che consentì un primo intervento di restauro di sei castelli il che consentì l’arrivo, solo nel nostro territorio provinciale di otto miliardi lire di allora”, come ricorda lo stesso Spini.

Un legame protrattosi nel tempo, valorizzato dall’amministrazione comunale di Fivizzano, che ha conferito a Valdo Spini la cittadinanza benemerita “per avere contribuito nell’ambito della tradizione e della storia della Lunigiana ad approfondire e ampliare le conoscenze, gli scambi culturali, le possibilità di sviluppo, i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i cittadini lunigianesi – come si legge nelle motivazioni – concorrendo con la sua professionalità, le sue competenze e la sua conoscenza diffondere l’immagine migliore della tradizione culturale della Lunigiana in campo nazionale e internazionale. Per il suo impegno e la sua esemplare carriera è punto di riferimento, di esempio e di orgoglio per la cittadinanza di Fivizzano e le generazioni future”.

Spini ha concluso il suo intervento con un forte richiamo alle vicende odierne, invitando”a ritornare a una legge elettorale che sia basata sui collegi uninominali o che ripristini le preferenze. Si contribuirebbe in questo modo anche ad affrontare il problema dell’assenteismo che si è manifestato così fortemente nelle ultime elezioni politiche. Ristabilire la funzione democratica e civile del parlamentare di collegio, il suo legame con il territorio e quindi la sua autorevolezza nei confronti degli organismi centrali dei partiti mi sembra – ha concluso – una vera ed effettiva necessità”.