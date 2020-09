Firenze – Da sabato 12 a mercoledì 16 settembre 2020 – L’Homme Armé presenta FloReMus 2020: Rinascimento Musicale a Firenze (… dopo il tempo sospeso) – Programma e calendario degli incontri.

Domenica 13 settembre

Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze) – «Musica e parole al Museo di San Marco»

ore 10.30 , Chiostro di San Domenico (ingresso col biglietto del Museo: 6 euro intero, 2 euro fino a 25 anni, gratis fino a 18 anni) – Concerto: L’arte della trombetta. Marce, toccate e intonazioni , con Le Bucciarde (La Spezia), ensemble di trombe naturali e timpani. Musiche di Lubeck, Bendinelli, Monteverdi. – Federico Canalini, Paolo Gaviglio, Giulia Noceti, Michelangelo Ferri – trombe

Giacomo Tongiani – timpani

ore 11.30 , Chiostro di San Domenico (ingresso col biglietto del Museo: 6 euro intero, 2 euro fino a 25 anni, gratis fino a 18 anni) – Conversazione: La presenza domenicana nel complesso di San Marco a Firenze , con Padre Gian Matteo Serra, Rettore della Basilica di San Marco O.P.

ore 16.30 , Chiostro di San Domenico (ingresso libero) – Concerto pomeridiano : Natura e passioni nel madrigale del Cinquecento , con Ensemble “Biagio Pesciolini” della Scuola di musica di Prato diretto da Mya Fracassini .- B eatrice Cioni, Veronica Spada: soprani, Lucrezia Leporatti, Cristina Pierattini: contralti, Andrea Bochicchio, Federico Mancini: tenori, Tommaso Barni, Augusto Biagini: bassi. Musiche di Arcadelt, Verdelot, Rore, Wert, Marenzio, Monteverdi.

ore 17.30 , Chiostro di San Domenico (ingresso libero – Conversazione: “Qui perseveraverit salvus erit” . Il sublime simbolico nella musica di Josquin Despres , a cura di Walter Testolin

ore 21.15 , Biblioteca di Michelozzo (Museo di San Marco, Piazza San Marco; 18 euro intero, 12 ridotto) – Concerto serale: Benigna mia Fortuna. Intavolature dei Madrigali di Cipriano de Rore da cantare et sonare nel lauto, nuovamente trovate , con Perrine Devillers , soprano, e Ariel Abramovich , liuto. Musiche di Cipriano de Rore e altri.

Il concerto presenta una selezione di madrigali a 4 voci di Cipriano de Rore, scelti non con un criterio cronologico o stilistico, ma esclusivamente e puramente letterario: la maggioranza delle opere selezionate sono versioni in musica di testi del Canzoniere di Petrarca e dell’Orlando Furioso di Ariosto, testi ai quali Cipriano prestò maggiormente attenzione nel suo mirabile corpus di musica profana. Completano il concerto alcuni brani di Melchior Newsidler e Jaches de Wert.

Lunedì 14 settembre

ore 19, MAD. Murate Art District (Piazza delle Murate)

Concerto pomeridiano: Vezzosi augelli. Natura, specchio dell’anima con Ensemble Stranarmoniae, diretto da Rossana Bertini. Musiche di L. Marenzio, J. de Wert, C. Monteverdi, A. Banchieri.

Rossana Bertini, soprano e direttore, Francesca Caponi, soprano, Elisabetta Vuocolo, contralto, Luca Mantovani,tenore, Lorenzo Tosi, basso

Martedì 15 settembre

ore 17.30, Sala Sibilla Aleramo , Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo, 24) – Conversazione: Artisti, mercanti, pellegrini. Essere stranieri nella Firenze del Rinascimento, a cura di Lorenzo Tanzini.

Mercoledì 16 settembre

ore 19, Cenacolo di Sant’Apollonia (via San Gallo 25) – Concerto pomeridiano: Polifonie europee con Ensemble Le tems revient. Musiche di Cornysh, Lobo, Isaac. Letizia Padrini e Elena Coscia, soprani; Niccolò Landi e Tomonori Tasato, contralti; Neri Landi e Luca Mantovani, tenori; Andrea Berni e Francesco Foppiani, bassi

ore 21.15, Auditorium Sant’Apollonia (Via San Gallo 25, Firenze) – Concerto serale: In illo tempore. Monteverdi tra nova e antica oratione, con l’Ensemble L’Homme Armé e l’Ensemble La Pifarescha diretti da Fabio Lombardo. Musiche di Claudio Monteverdi. Mya Fracassini, Marta Fumagalli: mezzosoprani, Paolo Fanciullacci, Andrés Montilla Acurero, Riccardo Pisani: tenori, Gabriele Lombardi: baritono; David Brutti, Josué Meléndez: cornetti, Rosita Ippolito: viola da gamba, Mauro Morini: trombone, Andrea Perugi: organo.

Nel corso degli ultimi decenni la musica sacra di Claudio Monteverdi è stata oggetto di letture diverse, alcune delle quali l’hanno relegata (pur con l’eccezione del famosissimo Vespro della Beata Vergine) ad una produzione minore più condizionata dalla “prima pratica”, cioè da un uso più tradizionale del contrappunto. Al contrario, e nonostante in epoca moderna sia stata oscurata dalla novità del Vespro pubblicato nella stessa edizione del 1610, la Missa in illo tempore è uno dei banchi di prova delle esplorazioni contrappuntistiche di Monteverdi, dove il contrappunto viene messo al servizio del testo, anche se in un modo diverso dalla coeva produzione madrigalistica.

BIGLIETTI: nei luoghi dei concerti un’ora prima dello spettacolo per i concerti serali di sabato 12, domenica 13 e mercoledì 16 (biglietto intero euro 18, ridotto euro 12). I biglietti prenotati, data la capienza limitata degli spazi, vanno ritirati 30 minuti prima dell’inizio dei concerti. Informazioni e prenotazioni: tel. 055 695000/3396757446 informazioni@hommearme.it o direttamente sul sito www.hommearme.it

Ad eccezione dei Concerti serali e degli appuntamenti della mattina al Museo di San Marco (dove si entra col prezzo del biglietto del museo: 6 euro intero, 2 euro fino a 25 anni, gratis fino a 18; il pomeriggio ingresso libero per tutti), tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso libero. A causa della limitazione dei posti dovuta alle misure anti-covid, è caldamente raccomandata la prenotazione, anche per i concerti gratuiti.

La IV edizione di FloReMus è realizzata con il sostegno di

Regione Toscana

Comune di Firenze

Città Metropolitana di Firenze

Fondazione CR Firenze

MIBAC

e in collaborazione con