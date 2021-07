Firenze – Il 32° Florence Dance Festival presenta lunedì 19 luglio alle 21,30 nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella il Balletto Teatro di Torino con “Studio per ANEMOI” con la coreografia di Manfredi Perego, la musica di Paolo Codognola interpreatto da Nadja Guesewell, Lisa Mariani, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Emanuele Piras, Luca Tomasoni

La danza scaturisce da una ferita, quella inflitta da venti, anemoi, che attraversano il corpo dei danzatori. Ma cosa succede al corpo attraversato dal vento? Esso viene come derubato, volente o nolente, di una scheggia dei suoi pensieri più profondi. Come se il movimento dell’aria permettesse un passaggio tra il sé e il luogo che lo contiene, con esito in una liberazione fisica ed emotiva, diversa per ciascuno. Una coreografia dedicata al vento, o piuttosto un affidamento a esso. Come in ogni progetto del coreografo Manfredi Perego, un haiku cercato e trovato insieme ai danzatori accompagna il lavoro, fondendo la ricerca della parola intima e privata a quella operata dal corpo.

Fondato da Loredana Furno nel 1979 il Balletto Teatro di Torino è attualmente una formazione riconosciuta oggi come organismo stabile di produzione, con un profilo nazionale ed internazionale. Dal 2016, alla figura di Loredana Furno, si affianca quella di Viola Scaglione che, nominata direttrice della compagnia, amplia il lavoro del BTT grazie a uno sguardo attento, vitale e aperto all’indagine con altri ambiti artistici.

Foto: Studio per Anemoi Manfredi@ sarameliti