Firenze – Firenze è sempre più preziosa. Dal 28 aprile al 2 maggio il fascino del gioiello d’autore invade alcuni spazi esclusivi fiorentini, dedicati alle manifestazioni di interesse internazionale.

La quarta edizione di Florence Jewellery Week, si propone con un complesso e articolato calendario di mostre, incontri e workshop dove la gioielleria è il fulcro di interesse e protagonista in ogni declinazione, dalla ricerca, alla sostenibilità, passando per artigianalità e nuove avanguardie tecnologiche.

A cura di Giò Carbone e Alice Rendon, Preziosa, alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi rappresenta il centro di tutta la manifestazione con la presenza di personaggi della scena internazionale dell’arte, affermati e pluripremiati gioiellieri come Lauren Kalman, Anya Kivarkis, Rein Vollenga, Sam Tho Duong, Jayne Wallace, Kazumi Nagano, Conversation Piece (Beatrice Brovia & Nicolas Cheng), Ana Rajcevic e Barbara Paganin. Tutti gli autori sono impegnati nella ridefinizione contemporanea del simbolo di eleganza e di bellezza, aprendo nuove prospettive sia per l’uso di materiali insoliti che di espressione artistica.

In mostra alla FJW2022 insieme ai gioielli anche sculture indossabili, decorazioni che rivestono in parte o completamente, il volto o il corpo, realizzati per essere in armonia con l’ambiente naturale, scardinando tutti i limiti che finora hanno concettualizzato il gioiello. Emergono nuove idee legate all’estetica e, influenzate da esperienze multimediali, ridefiniscono il senso di eleganza e di immagine.

Alla Galleria di Palazzo Coveri, sul Lungarno Guicciardini, dal 28 aprile al 2 maggio, si tiene la mostra che ospita le creazioni dei vincitori della decima edizione di Preziosa Young, un concorso internazionale che coinvolge giovani designer del gioiello.

Sono Xinia Guan, Cina/USA, Anne Lahn Hornbæk Hansen, Danimarca, Pilynn Siriphanich, Tailandia, Charlotte Vanhoubroeck, Belgio, Zhipeng Wang, Cina/Germania.

Indetto da LAO Le Arti Orafe, la mostra dopo Firenze, proseguirà in modo itinerante, prima a Padova, nell’Oratorio San Rocco, in Olanda nella Galleria DOORS; in Cina, a Shanghai, in Polonia, al Legnica Silver Festival; in Spagna, a Barcellona, nella galleria di KLIMT02.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo tra i giovani e le quattro artiste e un artista emergente selezionati sono stati scelti per le loro proposte innovative, materiali e tecniche utilizzate, e linguaggio creativo.

A questo proposito sia LAO che la fiera Inhorgenta di Monaco di Baviera hanno destinato ai giovani un premio. Il premio di LAO è costituito da un soggiorno gratuito a Firenze in qualità di artista in residenza.

Nelle sale del Palazzo del Pegaso è esposta la Collezione Bollmann, una selezione di gioielli contemporanei, di proprietà dei coniugi Karl e Heidi Bollmann.

Sono una trentina di pezzi creati dai protagonisti della “New Jewelry”, e sono Manfred Bischoff, Peter Chang, Yasuki Hiramatsu, Fritz Maierhofer, Bruno Martinazzi, Francesco Pavan, Ruudt Peters, Gerd Rothmann, Peter Skubic.

Alle Scuderie di Palazzo Corsini è presente la prima edizione di Preziosa Makers, dal 28 aprile al 1° maggio, una novità dedicata al mondo della creazione orafa e quello artistico. Preziosa Makers riunisce le esperienze di LAO Le Arti Orafe, organizzatore della FJW, e Artigianato e Palazzo. A ingresso libero, è aperta al pubblico e presenta una produzione improntata all’artigianalità con circa 30 orafi, di cui venti collocati in un’area con spazi espositivi individuali e un altro collettivo con creazioni di dieci artigiani.

Preziosa Makers è anche il primo evento ufficiale del “Fuori MIDA” Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, che si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 23 aprile al primo maggio 2022.

In questa occasione prende il via il primo progetto sostenuto da TPOW -The Place of Wonders. A Ottobre di quest’anno, per un accordo con LAO Le Arti Orafe saranno stanziate 3 Borse di Studio, nei corsi di “Oreficeria” di “Disegno del Gioiello” ed “Incassatura”.

LAO Le Arti Orafe Jewellery School, è stata fondata nel 1985, da Giò Carbone. Impegnata nella ricerca e nella promozione della cultura del gioiello, è un punto di riferimento per il gioiello di ricerca in Italia e all’estero.

Unisce attività didattiche affiancando organizzazione di convegni, eventi, mostre, come Preziosa Contemporary Jewellery, nata nel 2005 e dedicata al mondo del gioiello.

Dal 2015 Preziosa si è evoluta in Florence Jewellery Week, la prima italiana, promossa da LAO Le Arti Orafe, Consiglio Regionale della Toscana, CNA Firenze Metropolitana, Firenze Fiera, Artigianato e Palazzo, con il patrocinio di: Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Ganjam Nagappa & Son, Bangalore, India. Die Neue Sammlung, The Design Museum / Pinakothek der Moderne Munich. Partner dell’iniziativa sono Dimora Palanca, Hotel Lungarno, Hotel Regency, Hotel Savoy, The Place Firenze, The Westin Excelsior, Hotel Villa Cora, Hotel Ville sull’Arno, Galleria del Palazzo, Inorgenta Fair Munich, Monaco di Baviera, Confartigianato Firenze, OMA, Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Firenze, Fondazione Artigianelli, Associazione per Boboli, Istituto De’ Bardi, Firenze, Cullai Design. Wuhan, Cina, MODA Shanghai (Cina) e media partner sono Preziosa Magazine Italia, KLIMT02 Barcellona, GZ – Goldschmiede Zeitung, EXIBART, Celebre Magazine World, Monaco Woman Magazine, Rinascimento Magazine, Journal des Bijoux, Lost in Jewellery Magazine, Firenze Spettacolo, FUL Firenze Urban Lifestyle, EuropeanLife Media, TA-DAAN.

Il programma completo della FJW alla pagina https://www.preziosa.org/#program2022