Firenze – Una nota di Coldiretti mette nero su bianco un problema che già si era fatto sentire in questi mesi, anche da parte dell’industria: la carenza di manodopera, che nelle campagne, con l’arrivo della primavera, vede aprirsi uno spazio di almeno centomila persone per colmare la mancanza di manodopera che ha duramente colpito l’agricoltura lo scorso anno, con la perdita rilevante dei raccolti nazionali. E’ quanto spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alle 252mila istanze trasmesse dai datori di lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri rispetto alle 82705 quote previste. Si tratta di un differenziale da colmare con un decreto flussi aggiuntivo, previsto peraltro dalla legge in un Paese come l’Italia dove, sottolinea la Coldiretti, “un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo più del 30 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo il Dossier Idos. Ma è importante anche il nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto nella Manovra dal Governo e sostenuto da Coldiretti che porta una rilevante semplificazione burocratica per facilitare l’avvicinamento dei cittadini italiani al settore agricolo”. Potranno accedervi, spiega Coldiretti, “pensionati, studenti, disoccupati, percettori di Naspi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali e detenuti ammessi al lavoro all’esterno. Al lavoratore – conclude Coldiretti – saranno inoltre garantite le stesse tutele (contrattuali, previdenziali, assistenziali, ecc.) previste per gli occupati a tempo determinato”.