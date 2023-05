Firenze – Un altro foglio di via, stavolta per la sindacalista dei Si Cobas Sarah Caudiero. Come il collega Luca Toscano, Sarah Caudiero non dovrebbe avvicinarsi più a Campi Bisenzio. Perché ha volantinato davanti a un punto vendita LiuJo, contestando al brand di utilizzare lavoro irregolare. Sulla vicenda interviene con una nota sinistra Progetto Comune.

“Fare sindacato è un crimine? Pensavamo corrispondesse a una libertà costituzionale, ma continua a esserci un silenzio assordante da parte del sistema politico e istituzionale – si legge nella nota – siamo sempre stati al fianco delle vertenze e delle lotte che denunciano le condizioni di sfruttamento che avvengono nel territorio compreso tra l’area fiorentina e quella pratese. Ringraziamo chi porta avanti queste mobilitazioni e diamo la nostra assoluta solidarietà a Luca Toscano e Sarah Caudiero”.

Continuano i consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu: “Non solo. Aderiamo convintamente alla manifestazione per la libertà sindacale questo sabato pomeriggio, alle 15:30 da Santa Maria Novella, e saremo fisicamente con loro”.