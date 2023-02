Firenze – Arriva a poche ore dall’inizio, è la nota con cui la Fondazione Caponnetto annulla il 32esimo Vertice Nazionale Antimafia, di cui è organizzatrice col Comune di Casale Monferrato. Ecco i motivi, spiegati in una nota dalla stessa Fondazione: “La Fondazione Caponnetto ha preso la decisione di annullare il 32mo Vertice Nazionale Antimafia, organizzato dalla medesima Fondazione e dal Comune di Casale Monferrato, perché è venuto meno il rapporto fiduciario con il civico consesso monferrino a seguito della segnalazione di un nominativo da premiare privo dei requisiti richiesti per l’assegnazione del riconoscimento. Quanto avvenuto ci ha privato dell’indispensabile serenità per svolgere al meglio la manifestazione organizzata, per quanto di nostra pertinenza, in piena autonomia. Fermo rimanendo che ogni cittadino inquisito deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva smentiamo categoricamente le diverse dichiarazioni rilasciate alla stampa da chicchessia prima del presente comunicato”.

Secondo altre fonti, dubbi sarebbero stati espressi dalla Fondazione sul leghista Riccardo Molinari, scelto dal sindaco Federico Riboldi.