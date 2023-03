Firenze – Il gioco d’azzardo e più in generale il gioco ed i soldi piacciono alle mafie. Le mafie da sempre amano le dipendenze dell’essere umano, le debolezze. Le usano per arricchirsi. Una di queste è il gioco in particolare quello d’azzardo ma non solo. L’azzardo permette di far profitti in modo rapido. Prima dell’era tecnologica uno dei mezzi classici delle organizzazioni criminali era quello di usare i casinò fisici, ovviamente non tutti ma una parte non indifferente venivano usati in modo diretto o indiretto per riciclare il denaro sporco o per sfruttare in vario modo i giocatori incalliti, spesso ricchi diventati poveri. Il fascino dei casinò persiste anche oggi in paesi evoluti e in paesi sperduti. Poi è arrivata la modernità con il gioco on line e le slot presso i locali cittadini. Accanto al legale anche qui arriva l’illegale ed in molti casi le slot illecite fanno rima con il pizzo 2.0.

Il gioco è praticamente un pozzo di liquidità per le mafie e grazie alla liquidità una parte del gioco legale è stata acquisita dalla parte illegale facendo aumentare la confusione e danneggiando gli imprenditori onesti.

Il gioco moderno si basa sulle piattaforme online. Non tutti gli Stati hanno delle normative antimafie adeguate e pertanto le sedi del gioco online si trovano spesso all’estero dove nel caso in cui siano gestite dal crimine è più complicato colpirle specie se si trovano in alcuni paesi considerati dei paradisi fiascali. La questione del gioco d’azzardo tra l’altro è stata influenzata dalla pandemia covid che ha ridotto nel 2020 – 2021 il numero delle sale nelle città spingendo ulteriormente verso l’online e favorendo ulteriormente i gruppi, spesso criminali, dotati di maggiore liquidità.

Questa situazione ha creato inoltre una difficoltà ulteriore: riconoscere gli onesti dai disonesti nel mondo del gioco e ciò non giova ai primi. Ulteriore problema quando si ha a che fare col gioco sono i soldi. Dove e come guadagnano le mafie?

Il ruolo dei contanti quale è? Le mafie è bene essere chiari guadagnano a 360 gradi con il gioco ed a seconda del caso ci riciclano i contanti. I casinò e le slot truccate scollegate dal sistema di controllo servono per ripulire i contanti. Le piattaforme online quando sono criminali fanno più soldi con le scommesse truccate oltre che con il normale azzardo, spesso truccato anch’esso. Il tutto ovviamente confluisce in società offshore.

Poi esiste anche un altro settore che piace alla parte più raffinata della mafie. La parte borghese. Ossia le infiltrazioni nelle società concessionarie del gioco. Da sempre i gruppi provano ad entrarci e le verifiche vanno fatte in modo continuo... A tutela degli onesti.