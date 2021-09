Firenze – La Fondazione Claudio Ciai, che aiuta persone con disabilità acquisita, è ad un passo dall’acquisto di un “pulmino attrezzato per disabili” che gli consentirà di “trasportare fino a 9 persone alla volta”, come spiegano i volontari. Per questo ha deciso di creare un evento musicale con importanti artisti, del calibro di Fabrizio Mocata e i Pancake Drawer, oltre a un buffet di cucina contemporanea a cura del Ristorante Cuculia, un concorso a premi e… molto altro. L’evento è finalizzato a rendere possibile l’acquisto del pulmino, che consentirebbe ai volontari di rendere più agevole il trasporto e più veloce l’aiuto ai disabili. La Fondazione richiede di acquistare in anticipo i biglietti, tramite bonifico bancario o donazione Facebook, tutte le info qui: https://bit.ly/2V7eSmL. Nella causale specificare: Evento CiaiUnSogno, nome proprio x numero di persone. Anche su Facebook la modalità è a stessa. Se qualche interessato a partecipare alla donaizone, non potesse partecipare, si può comunque assicurare il sostegno al progetto facendo una donazione.