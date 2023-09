Firenze – Un tema ormai ineliminabile in quanto sempre più presente nelle nostre società, è la violenza. La fondazione Circolo Rosselli di Firenze, presieduta da Valdo Spini, intende dare un suo contributo ad una presa di coscienza di questo tema per verificare quelle linee di intervento che possono contribuire ad invertire questa tendenza. La violenza si è ripresentata nelle relazioni internazionali in forme inattese nella nostra stessa Europa con l’invasione russa dell’Ucraina, con tutte le terribili conseguenze, non solo su quella popolazione, ma sulle aree economicamente più deboli del pianeta a causa dello stop all’esportazione del grano.

Lunedì 11 Settembre 2023, in Via de’ Pucci, 1, Firenze, in Sala Verde di Intesa San Paolo, a partire dalle 15.30, si terrà un incontro dibattito sul tema “La violenza, oggi”. Introdurrà Valdo Spini Presidente Fondazione Circolo Rosselli. Ecco gli interventi: “La violenza nei rapporti internazionali” di Vittorio Emanuele Parsi, “La violenza e il suo rovescio”, di Marco Bontempi, “La violenza di genere”, Dacia Maraini, “La violenza nelle città” Conchita Sannino.

È chiaro però che questi fenomeni, oltre che essere repressi quando violano le norme del diritto penale, interno o internazionale, per poterli combattere vanno compresi e analizzati. Introdurrà la discussione su questo punto Marco Bontempi, direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Firenze, ma anche Presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane.

In foto: Valdo Spini