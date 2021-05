Lucca – Sarà ancora Marcello Bertocchini il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio per i prossimi quattro anni. Ad affiancarlo, nel mandato 2021-2025, in qualità di vice presidente, sarà Raffaele Domenici, nominato con gli altri membri del CdA: Katia Balducci, Massimo Barsanti, Claudio Montani (confermati per il secondo mandato), Luca Marchi e Maria Pia Mencacci. Questi ultimi due subentrano alla vice presidente Lucia Corrieri Puliti e al consigliere Tiziano Pieretti, i quali, avendo già svolto due mandati consecutivi, non potevano essere rieletti.

Unanime è stata anche l’approvazione del Bilancio 2020 della Fondazione CRL, che in un contesto di grande difficoltà globale è riuscita a garantire erogazioni per 27,5 milioni e a contenere in maniera decisa gli effetti della crisi legati alla pandemia registrando un avanzo d’esercizio di 33,7 milioni e attestando il proprio patrimonio a 1 miliardo e 195 milioni (nona fondazione in Italia).

Foto: Marcello Bertocchini