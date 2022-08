Firenze – Dal 9 all’11 settembre, a Fiiesole, si terrà il Festival della Nuova Città, iniziativa che si colloca nell’ambito delle inziative per i 40 anni di vita della Fondazione Michelucci. Si tratta di un evento che vuole mettere a confronto il percorso e le risultanze del pensiero dell’architettura responsabile, solidale e sostenibile. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione e dal Comune di Fiesole, ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Comune di Pistoia ed è stato realizzato in collaborazione con Ordine Architetti Firenze/Fondazione Architetti Firenze, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana e con il sostegno di Publiacqua SpA e Città Metropolitana di Firenze.

Il Festival indaga il tema dell’impatto della cultura architettonica sulle nuove trasformazioni sociali e ambientali attraverso tre giornate di incontri nelle quali avviare un confronto multidisciplinare sulla necessità di effettuare un bilancio sul “fare architettonico”, in termini di responsabilità, misurabilità, sostenibilità ed etica, da declinarsi sui temi della casa e del diritto all’abitare, della rigenerazione e della coesione sociale nelle città e delle interconnessioni nella comunità globale.

Tanti gli appuntamenti aperti al pubblico come i talk e le conferenze con ospiti d’eccezione quali l’architetto e scrittore Gianni Biondillo, che parlerà della psicogeografia degli spazi urbani; l’architetto Matteo Robiglio, che affronterà il tema del nuovo abitare sociale in Italia e in Europa; l’architetta Guendalina Salimei, fondatrice di T-Studio che porterà l’esperienza del processo di rigenerazione del complesso del Corviale a Roma; Raul Pantaleo, architetto co-fondatore dello studio TAMassociati, che racconterà le esperienze di progettazione per Emergency e delle strutture sociali; e infine l’architetto e urbanista Luca Zevi, che affronterà il tema della città delle reti tra infrastrutture, ambiente ed energia.

Il festival propone un’ampia riflessione articolata secondo i temi dei tre convegni dedicati all’analisi di contesti ambientali a scale diverse: Casa, Città e Mondo.

Il primo appuntamento di venerdì 9 settembre dal titolo “La casa: accesso e diritto all’abitare” si propone di tener viva l’attenzione sul tema del diritto all’abitare, anche nelle sue accezioni di esclusione o disagio, offrendo un’occasione di approfondimento su quel tipo di welfare che le politiche abitative non riescono ancora a risolvere.

L’incontro, coordinato dall’architetto Massimo Colombo, vede come relatori Agostino Petrillo, professore associato Dipartimento di architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano; Enrico Puccini, Osservatorio Casa Roma; Marco Guerzoni, direttore del Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna; Marzio Mori, consigliere della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora; Carlo Stasolla, fondatore Associazione 21 Luglio Onlus e Ashoka fellow; Marcello Canovaro, Presidente CASALP Livorno e Serena Spinelli, Assessora alle Politiche sociali, abitative e cooperazione internazionale della Regione Toscana.

Il secondo appuntamento di sabato 10 settembre dal titolo “La città: sostenibilità e coesione sociale” indaga il tema del diritto alla città, come base della convivenza civile e patto dell’identità comunitaria, ponendo la necessità di nuovi modelli che, nella condivisione di valori e progetti comuni, coniughino dimensione urbana, ambientale, economica e sociale.

Coordinati da Iacopo Zetti, professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Firenze, interverranno Gianfranco Franz, professore associato di Politiche per la sostenibilità e lo sviluppo locale dell’Università di Ferrara, Giordana Ferri, architetta e direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale e presidente Comitato Nazionale per l’Housing Sociale, Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana, Francesco Alberti, professore associato di Urbanistica all’Università di Firenze e già presidente di INU Toscana, Alessandro Melis, architetto curatore del Padiglione Nazionale Italiano alla XVII Biennale di Venezia e professore di architettura al New York Institute of Technology e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze.

Chiude il festival domenica 11 settembre il convegno “Il mondo: reti, interconnessioni, la comunità globale” indagando la dimensione delle interconnessioni relazionali, tecnologiche e identitarie del vivere urbano, dove il ruolo dell’accessibilità ai servizi, della trasmissione dei saperi e della condivisione delle competenze, apre opportunità di emancipazione dei territori con progettualità transdisciplinari atte a consolidare la coesione sociale.

All’incontro coordinato da Camilla Perrone, professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica presso l’Università di Firenze e membro del comitato scientifico della Fondazione Michelucci, partecipano Luca Garavaglia, professore di sociologia dell’organizzazione all’Università del Piemonte Orientale, Paola Piscitelli, documentarista e ricercatrice in studi urbani, Erminia Sciacchitano, Ministero della Cultura e Punto nazionale di contatto per New European Bauhaus, Ruedi Baur, Designer delle relazioni, esperto di “Civic Design” e complessità, Raffaella Florio, Responsabile Consulta Città Medie e Pianificazione Strategica – ANCI e Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica.

Il Festival trae il suo nome da «La Nuova Città», la rivista fondata da Giovanni Michelucci nel 1945 quale momento di riflessione nel dibattito culturale sulla città, per tendere a un’“architettura vivente”, esito di un processo progettuale corale con al centro l’uomo e la comunità.

PROGRAMMA

Festival della Nuova Città

Dialoghi sull’architettura responsabile, solidale e sostenibile

Fiesole, 9 – 11 settembre 2022

venerdì 9 settembre 2022

ore 11:30 – Open Day alla Fondazione Giovanni Michelucci

Fiesole, Fondazione Giovanni Michelucci- via Beato Angelico, 15

Visita guidata a Villa “Il Roseto”, la casa-studio dell’architetto Giovanni Michelucci.

ore 12.30 – Apertura del Festival

Fiesole, Fondazione Giovanni Michelucci – via Beato Angelico, 15

Avvio del Festival e saluti istituzionali

ore 15.00 – Convegno in presenza e in streaming

LA CASA: ACCESSO E DIRITTO ALL’ABITARE

Fiesole, Sala del Basolato

Il convegno si propone di tener viva l’attenzione sul tema del diritto all’abitare, anche nelle sue accezioni di esclusione o disagio, offrendo un’occasione di approfondimento su quel tipo di welfare che le politiche abitative non riescono ancora a risolvere.

Coordinamento: Massimo Colombo, Fondazione Giovanni Michelucci

Relatori:

Agostino Petrillo, professore associato Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano;

Enrico Puccini, Osservatorio Casa Roma;

Marco Guerzoni, direttore del Settore Politiche Abitative del Comune di Bologna;

Marzio Mori, consigliere della fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora;

Carlo Stasolla, fondatore Associazione 21 Luglio Onlus e Ashoka fellow;

Marcello Canovaro, Presidente Casalp Livorno;

Serena Spinelli, Assessora alle Politiche sociali, abitative e cooperazione internazionale della Regione Toscana.

ore 18.00 – Conferenza in presenza e in streaming

GIANNI BIONDILLO e le psicogeografie: raccontare l’identità dei territori urbani

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

ore 21.00 – Serata social alla Fondazione Giovanni Michelucci

Fiesole, Fondazione Giovanni Michelucci – via Beato Angelico, 15

sabato 10 settembre 2022

ore 10.30 – Convegno in presenza e in streaming

LA CITTÀ: SOSTENIBILITÀ E COESIONE SOCIALE

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

Il convegno indaga il tema del diritto alla città, come base della convivenza civile e patto dell’identità comunitaria, ponendo la necessità di nuovi modelli che, nella condivisione di valori e progetti comuni, coniughino dimensione urbana, ambientale, economica e sociale.

coordinamento: Iacopo Zetti, professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Firenze

relatori:

Gianfranco Franz, professore associato di Politiche per la sostenibilità e lo sviluppo locale dell’Università di Ferrara;

Giordana Ferri, architetta e direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale e presidente Comitato Nazionale per l’Housing Sociale;

Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana;

Francesco Alberti, professore associato di Urbanistica all’Università di Firenze ed ex-presidente di INU Toscana;

Alessandro Melis, architetto curatore del Padiglione Nazionale Italiano alla XVII Biennale di Venezia e professore di architettura al New York Institute of Technology;

l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze.

ore 15.00 – Conferenza in presenza e in streaming

MATTEO ROBIGLIO e il Nuovo Abitare Sociale: esperienze in Italia e in Europa

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

ore 16.30 – Conferenza in presenza e in streaming

GUENDALINA SALIMEI e il Corviale: sperimentare l’abitare solidale

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

ore 18.00 – Conferenza in presenza e in streaming

RAUL PANTALEO e Emergency: progettare con responsabilità per le comunità

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

Ore 21.30 – Talk pubblico

COSTRUIRE LA NUOVA CITTÀ. Talk al Teatro Romano

Fiesole, Teatro Romano – Via Portigiani, 1

Moderatrice: Silvia Botti, presidente Fondazione Giovanni Michelucci

domenica 11 settembre 2022

ore 9.30 – Conferenza in presenza e in streaming

LUCA ZEVI e la città delle reti: infrastrutture, ambiente ed energia

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

ore 10.30 – Convegno in presenza e in streaming

IL MONDO: RETI, INTERCONNESSIONI, LA COMUNITÀ GLOBALE

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

Il convegno indaga la dimensione delle interconnessioni relazionali, tecnologiche ed identitarie del vivere urbano, dove il ruolo dell’accessibilità ai servizi, della trasmissione dei saperi e della condivisione delle competenze, apre opportunità di emancipazione dei territori con progettualità transdisciplinari atte a consolidare la coesione sociale.

coordinamento: Camilla Perrone, professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica presso l’Università di Firenze e membro del comitato scientifico della Fondazione Michelucci

relatori:

Luca Garavaglia, professore di sociologia dell’organizzazione all’Università del Piemonte Orientale;

Paola Piscitelli, documentarista e ricercatrice in studi urbani;

Erminia Sciacchitano, Ministero della Cultura e Punto nazionale di contatto per New European Bauhaus;

Ruedi Baur, designer delle relazioni, esperto di “Civic Design” e complessità;

Raffaella Florio, responsabile Consulta Città Medie e Pianificazione Strategica – ANCI

Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica.

ore 13.30 – Chiusura del Festival

Fiesole, Sala del Basolato – Piazza Mino da Fiesole

Chiusura del Festival e saluti istituzionali