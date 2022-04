Firenze – Conferma per Giuseppe Morbidelli, per il triennio 2002-2024, alla guida della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Il presidente Morbidelli è in carica dal 2019. I nomi dei membri del nuovo consiglio di amministrazione sono stati resi noti dal direttore generale dell’ente, Arturo Galansino: nel cda confermati come amministratori Leonardo Ferragamo (che è anche presidente onorario della Fondazione) per la Regione Toscana, Aldo Cursano per la Camera di Commercio di Firenze, Giacomo Bei per il Comune di Firenze, Lionardo Ginori Lisci per la Fondazione Cr Firenze e Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo. E’ invece una new entry Andy Bianchedi, per il Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi.