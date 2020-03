Firenze – Importante donazione per la Fondazione Santa Maria Nuova, che ieri ha ricevuto una cifra importante dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso e della sua famiglia, nell’ambito della raccolta fondi lanciata dal Club Viola, chiamato “Forza e Cuore“, a sostegno dell’Azienda Ausl Toscana Centro.

La Fondazione Santa Maria Nuova nasce a sostegno dell’Ausl toscana Centro, per tutelare, promuovere e supportare le attività dell’Azienda. Fin dall’inizio di questa emergenza si è attivata per avviare una specifica campagna di raccolta fondi dedicata a questo momento di emergenza. La donazione di ieri è un grande punto di partenza a sostegno di tutto il personale sanitario per affrontare più efficacemente l’emergenza della nostra amata Firenze e dei suoi cittadini.

“Un caloroso ringraziamento alla Famiglia Commisso ed alla Famiglia Viola per questa importante donazione che riceviamo come gesto di solidarietà e di sostegno in un momento come questo in cui i nostri professionisti sono impegnati quotidianamente in tutte le strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria– dice Giancarlo Landini, Presidente Fondazione Santa Maria Nuova– la Fondazione Santa Maria Nuova si è attivata fin da subito per accogliere iniziative come questa affinché possa contribuire ad affrontare al meglio questa emergenza sanitaria.”