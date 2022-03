Firenze – La polemica era scoppiata nella seduta di ieri, portata in consiglio regionale da Fratelli d’Italia e M5S, e riguardava la consulenza da 50 mila euro assegnata da Fondazione Sistema Toscana al suo ex direttore Paolo Chiappini. La Fondazione è partecipata dal Pd, e proprio all’interno del partito democratico la questione ha sollevato un vespaio. Sulla vicenda interviene lo stesso capogruppo dei piddini, Vincenzo Ceccarelli, con una presa di distanza dalla scelta della Fondazione di attribuire l’incarico a Chiappini. Tutto ciò al netto dell’operato della fondazione, giudicato positivamente, tant’è vero che il bilancio della stessa è stato approvato ieri “convintamente” dalla maggioranza. Riferendosi alla seduta di ieri, il capogruppo dei dem dichiara: “La Fondazione Sistema Toscana svolge un ruolo importante nella strategia di promozione turistica della regione, ma anche nell’attuazione delle politiche culturali, nonché nella gestione di progetti per conto della Regione, come la piattaforma per l’infomobilità Muoversi in Toscana e molto altro. Ieri in Consiglio Regionale avevamo all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 della Fondazione. Un bilancio, tra l’altro in attivo, che noi abbiamo approvato convintamente”.

“Altra cosa – è l’affondo del capogruppo del Pd – è la questione emersa durante il dibattito in aula, circa un incarico di consulenza a titolo oneroso che sarebbe stato recentemente dato all’ex direttore della Fondazione, ora in pensione. Se così fosse sarebbe cosa che giudichiamo inopportuna. La Fondazione sistema Toscana è di fatto un braccio operativo della Regione e per quanto possa essere legittimo, sarebbe per noi opportuno che si adottasse in casi come questo la regola che vale per i dirigenti della regione pensionati, secondo la quale le eventuali consulenze devono essere e titolo gratuito. Per questo, invitiamo la commissione consiliare competente ad approfondire l’argomento, convocando i vertici della Fondazione per chiarire le caratteristiche e la necessità dell’incarico che sarebbe stato affidato all’ex direttore”.