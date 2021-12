Pisa – Sono oltre 3mila le famiglie assistite dalla Fondazione Todisco Onlus attraverso l’hub solidale di Ghezzano, nel Comune di San Giuliano Terme in Provincia di Pisa. Inaugurato lo scorso giugno l’hub è ufficialmente a regime dal mese di settembre e ha accreditato oltre 50 Associazioni che operano sul territorio pisano quali la Caritas, la Protezione Civile, l’Associazione Lunperlaltro, la CRI di Pisa e Pontedera.

“Le richieste di aiuto sono sempre più stringenti e numerose – spiega Donato Todisco, Presidente della Fondazione Todisco Onlus e socio unico di Todisco Group Angiola, leader della chimica di base italiana con sede a Pisa – siamo partiti con pochi prodotti per incrementare in pochi mesi i beni che doniamo. Da qualche tempo abbiamo deciso di aggiungere anche prodotti alimentari a lunga conservazione. Noi che abbiamo avuto tanto dalla vita abbiamo il dovere di restituire per come possiamo il bene che abbiamo. La Fondazione nasce per questo e viste le richieste stiamo orientando i nostri sforzi nella giusta direzione”.

Gli 8mila mq dell’hub di Ghezzano sono destinati allo stoccaggio e alla distribuzione di beni di prima necessità: abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, pannolini, alimenti a lunga conservazione.

“In vista del Natale in magazzino abbiamo oltre 7mila pezzi pronti per essere consegnati alle Associazioni, alle parrocchie e alle cooperative accreditate che periodicamente vengono a farci visita – continua Todisco -. Tra i prodotti più richiesti vi sono igienizzanti e articoli per la pulizia degli ambienti, intimo, pannolini e ovviamente alimenti”. Sono state previste alcune consegne speciali di panettoni a tutte le associazioni accreditate e alla Casa circondariale di Pisa.