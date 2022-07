Firenze – Primo, storico, scudetto di Firenze nel football americano. I Guelfi di Firenze, hanno vinto l’Italian Bowl, battendo la Seamen Milano conquinstando una rivincita attesa da ben tre anni, dopo la sconfitta subita nel 2019, sempre in finale, sempre contro Milano. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che esprime il suo entusiasmo per la vittoria: “E’ una grande soddisfazione – ha detto – un traguardo che non osavamo sognare, ma che è meritatissimo. Un risultato che riporta a Firenze uno scudetto. Il titolo nazionale mancava nel capoluogo toscano dal campionato 2016-2017, quando erano state le ragazze della Fiorentina a conquistarlo nella Serie A di calcio femminile. Spero che questa vittoria sia di buon auspicio per la stagione di tutte le squadre toscane”.