Firenze – Intensa attività dei Carabinieri Forestali della Stazione CC forestale di Ceppeto (FI) nell’ambito del servizio di prevenzione Antincendi Boschivi nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) Avvisati dal Centro Operativo Regionale (COP) dell’avvistamento di due fumi nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), riportati anche sull’applicativo SOUP-RT della Regione Toscana, utilizzato dal Sistema Regionale di Protezione Civile per la gestione ed il superamento delle emergenze degli incendi boschivi, i militari si sono recati sui due eventi per verificarne la situazione.

Il primo era relativo alla combustione di due cumuli di potature di olivo all’interno di un’area agricola. Il fuoco, controllato da una persona anziana, è stato fatto spengere e dopo le osservazioni e raccomandazioni di rito i militari, in applicazione delle norme regionali, hanno elevato all’esecutore una sanzione amministrativa di 240,00 Euro per abbruciamento di residui vegetali in periodo di divieto assoluto.

Il secondo caso, molto più grave, ha riguardato un’accensione fuochi nella località Castellina, alle pendici del Monte Morello, in un’area molto interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ma con una viabilità impervia e dissestata tanto che è stato difficile raggiungerla anche con i mezzi fuoristrada utilizzati dai CC Forestali. Comunque con qualche difficoltà i militari sono arrivati sul luogo della segnalazione ed hanno trovato due persone, all’interno di un’area boscata, che avevano acceso un grosso fuoco per smaltire le potature di olivo di un campo limitrofo. Il fumo e le fiamme erano visibili anche da distanza.

Per far spengere le fiamme ed il braciere che si era formato è stato necessario richiedere l’intervento di una squadra dell’Associazione AIB della Racchetta che con l’ausilio di un modulo antincendio da 400 litri di acqua hanno spento e bonificato l’area.

I CC Forestali oltre ad ammonire i due soggetti del proprio operato hanno provveduto ad informarli che il fuoco era stato acceso all’interno di un’area boscata ubicata nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), cioè in area e Comune a rischio particolarmente elevato per gli incendi boschivi, di cui all’art. 60 commi 1 e 2 del Regolamento forestale della Regione Toscana n. 48/R dell’8/8/2003. Quindi in applicazione della Legge Regionale Toscana 39/2000 è stata elevata una sanzione amministrativa di € 2.066,00.

Ancora una volta si ritiene opportuno richiamare che dal 1° di Luglio al 31 Agosto, salvo proroghe, vige il divieto assoluto di accensione fuochi disposto dalla Regione Toscana. “Tutti noi, nel nostro piccolo – conclude a nota dei Forestali – possiamo contribuire in questa lotta impari contro gli incendi boschivi e cioè prestare qualche piccola attenzione in più e nel caso di avvistamento di un fumo o di un focolaio, essere tempestivi nella segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza o all’ 800425425 Numero Verde della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P) della Regione Toscana. Molte volte un piccolo sforzo può essere determinante per salvaguardare il nostro territorio”.