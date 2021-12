Firenze – Al via il bando da 11,6 milioni di euro messi a disposizione di proprietari e possessori di superfici forestali, sia privati che pubblici, per preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. A darne notizia è la Regione Toscana.

Per quanto riguarda gli interventi previsti, si va dalle opere e le infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi, fino agli interventi realizzati all’interno delle aree forestali per prevenire il rischio di calamità naturali o fenomeni di degrado e dissesto idrogeologico.