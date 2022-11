Roma – Giornata da incorniciare per il pugilato italiano: l’European Boxing Union, a seguito della decisione del campione in carica Kiko Martinez di lasciare la cintura europea vacante per inseguire una chance mondiale al limite delle 126 libbre, ha appuntato Francesco Grandelli come co-sfidante ufficiale di Mauro Forte, già designato contender dall’Ebu, al Titolo Europeo dei pesi piuma. I pugili italiani, entrambi del team della OPI Since 82, si sono già affrontati in uno splendido match, valido per la cintura dell’Unione Europea della categoria, detenuta allora da Mauro Forte, nella Boxing Night di novembre 2021. Dopo 12 riprese combattute e tecniche, il verdetto di quella serata fu un pareggio per split decision.

Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) hanno disputato il loro ultimo incontro nella stessa card, durante la Boxing Night tenuta a Verbania in aprile 2022. Per il pugile romano una vittoria per TKO alla sesta ripresa contro Joshua Ocampo (8-3-4), mentre Francesco Grandelli ha sconfitto il coriaceo inglese Kane Baker (17-8-1) per decisione unanime sulla distanza delle dieci riprese.

“Dietro questa assegnazione ufficiale dell’European Boxing Union c’è un lavoro di management e di studio dei ranking davvero alacre. Nella boxe, sia dentro che fuori dal ring, il tempismo, la reattività e lo studio delle circostanze sono fondamentali per assicurarsi un esito favorevole. Non accade niente per caso” commenta Alessandro Cherchi di OPI Since 82 “Siamo enormemente felici per questo derby: Forte e Grandelli hanno già dato prova della loro bravura, della tecnica che li contraddistingue. Il match che disputarono a Roma nel novembre 2021 fu sicuramente il match più bello della serata. Adesso avranno la possibilità di decretare chi è il miglior italiano nella categoria dei pesi piuma, con in palio una cintura di prestigio come l’Europeo, che nell’arco di questo anno è stata onorata da grandissimi match come Gill vs Guerfi e successivamente Gill vs Martinez. Sarà un incontro spettacolare”.

In foto, il primo match tra Mauro Forte e Francesco Grandelli, svoltosi nel novembre 2021 a Roma, un verdetto di pareggio sulla distanza delle dodici riprese, in palio il Titolo dell’Unione Europea dei pesi piuma.