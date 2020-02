Livorno – Uno dei luoghi simbolo di Livorno, la Fortezza Vecchia, continuerà a vivere. La vicepresidente e assessore alla cultura, Monica Barni, commenta con soddisfazione gli esiti dell’incontro che si è svolto ieri a Livorno sul futuro della Fortezza Vecchia e a cui hanno partecipato rappresentanti di Regione Toscana, Comune di Livorno, Agenzia del demanio, Camera di commercio e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.“Avevamo un obiettivo: garantire a Livorno e alla sua comunità di poter continuare a vivere pienamente, scongiurandone la chiusura, uno dei propri luoghi simbolo, la Fortezza Vecchia. L’esito della riunione di oggi, che ha visto protagonisti positivi tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha aperto la strada ad una soluzione che potrà offrire tutte le garanzie perché questo bene continui a svolgere il suo ruolo nella vita della città”.

“La soluzione individuata e condivisa – prosegue Barni – consentirà, nel segno del federalismo culturale, una piena valorizzazione di questo straordinario bene monumentale, facendone ancora di più un polo di riferimento per la vita culturale livornese e per le attività del suo cuore, il porto. Adesso lavoreremo, a ritmi serrati, per arrivare alla sottoscrizione del protocollo di cui oggi sono state fissate le linee essenziali e che definirà tutto il processo per il trasferimento della proprietà”.