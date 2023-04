Siena – “Forti come su un ring: Lo sport come strumento di empowerment femminile”, oggi sabato 15 Aprile alle ore 16.00 presso Auditorium Santo Stefano in Piazza la Lizza, a Siena, il Coordinamento Donne ACLI Provincia di Siena e Selena Italy Associazione per la promozione dell’imprenditoria femminile. Hanno organizzato un incontro con Gloria Peritore, campionessa mondiale di Kickboxing e testimonial di progetti antiviolenza.

L’iniziativa si propone di affrontare a più voci temi importanti, come la violenza di genere e il bullismo. “Con la testimonianza di Gloria- spiega Maria Caccamo del coordinamento donne Acli Siena – vogliamo dimostrare come sia possibile accrescere il proprio potenziale attraverso lo sport per affrontare le sfide della vita guardandole negli occhi e in che modo la Kickboxing aiuti ad allenare le competenze trasversali anche in ottica manageriale e di crescita professionale”.

L’ingresso è gratuito