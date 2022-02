Firenze – Una rete di università del Mediterraneo perché “mettere insieme i giovani” è la chiave per “ricostituire i rapporti dei tempi migliori” fra i Paesi che vi si affacciano. E’ la proposta che Romano Prodi ha lanciato stamani al Forum dei sindaci del Mediterraneo in corso a Palazzo Vecchio, ricordando come l’Unione europea si sia costruita mettendo in pace paesi nemici anche grazie ai giovani.

“E’ venuta una nuova coscienza per cui il Mediterraneo è un problema di tutti, per cui bisogna riprendere progetti che nel passato non sono stati realizzati con un nuovo contesto concreto”, ha detto l’ex presidente della Commissione Europea. Prodi pensa alla creazione di una trentina di atenei comuni nel Mediterraneo “con un ugual numero di studenti e professori del nord e del sud” e con facoltà legate a interessi comuni come quelle scientifiche, come agraria o ingegneria, “insegnamenti dedicati che attengono alle identità dei paesi”. Il concetto fondamentale è “la parità” fra stati del nord e stati del sud.

La sede può essere Napoli, Tripoli, Barcellona o Rabat, saranno i paesi a decidere. L’importante è che la proposta parta “dal basso. “Ho pensato anche ai costi – ha aggiunto – e se pensiamo alle spese per il pattugliamento e la sicurezza, la spesa è una sciocchezza. Ed è immediatamente fattiva. Può sembrare un’utopia ma è anche la cosa più semplice. Ci vuole però una volontà politica che viene dal basso, che cancella ogni eredità di divisione e colonialismo”. Per questo Prodi ha lanciato la sua proposta a Firenze da secoli “città della pace”, che non si affaccia sul mediterraneo e che quindi non può aspirare a ospitarne una sede.

“Così si fanno i cambiamenti che durano, perché il dialogo espande la democrazia – ha concluso – l’Unoone europea è stata fatta mischiando le persone”.