Pistoia – Antonella Gramigna, già nel direttivo provinciale di Forza Italia con delega alla comunicazione e web è stata nominata responsabile regionale Attività produttive.

Ne dà notizia Massimo Boni, coordinatore provinciale Pistoia. La nomina è stata fatta da parte del coordinatore regionale ed On. Stefano Mugnai.

“ Una nomina che mi onora dell’impegno che, da sempre, ho messo in campo per tutti, ma specie per il settore delle imprese, viste come grande presenza e ricchezza del nostro paese, nonché fonte di lavoro, e sostegno al reddito per come lo intendiamo noi, in linea con quanto afferma il Presidente Berlusconi. Imprese= lavoro – ha commentato Antonella Granigna – Ma sostenere le imprese significa studiare e proporre un sistema fiscale più confacente, specie in questo particolare momento, che possa dare respiro al mondo della imprenditoria, partite iva, commercianti, artigiani e liberi professionisti, con una tassazione decisamente minore. Sarò a disposizione di chiunque voglia rappresentarmi istanze, proposte o semplicemente desideri ascolto. Ringrazio per la stima e fiducia ”

Foto: Antonella Gramigna