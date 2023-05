Firenze – Sulla batosta del Pd in seguito ai risultati de ballottaggi, interviene il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. “Non siamo riusciti a invertire le sconfitte degli ultimi anni nei capoluoghi, che restano alla destra. Ringrazio le candidate e i candidati del lavoro e dell’impegno, il PD è cresciuto quasi ovunque, ma non abbastanza e soprattutto le divisioni del centrosinistra non ci hanno aiutato. E’ tempo di cambiare il PD, ce lo hanno chiesto al congresso ed è il dato che viene fuori dalle urne, una stagione oggi si chiude e se ne apre una nuova”.

Circa la persistenza dell’attrattività della destra-destra in Italia (ad ora l’unica vittoria del centrosinistra si è avuta a Vicenza), consegna una riflessione la segretaria del partito democratico Elly Schlein: “É una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora. Ringraziamo tutti quelli che si sono spesi, i nostri candidati, in queste elezioni. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione”.