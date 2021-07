Cortona – La fotografa italiana Elisabetta Zanoli vince con il progetto And in darkness you find colors il premio internazionale Happiness ONTHEMOVE realizzato in collaborazione con il Consorzio Vini Cortona. Il premio, alla sua nona edizione, chiedeva agli artisti, professionisti ed emergenti, di documentare cosa significa la felicità in questa contingenza storica e ha registrato la partecipazione di 293 fotografi da tutto il mondo.

And in darkness you find colors (E nell’oscurità trovi i colori) è un progetto nato durante il lockdown tra marzo e maggio 2020, insieme ai due figli di Elisabetta Zanoli, Davide, 11 anni e Giovanni, 8. Le giornate che da frenetiche si erano trasformate in sedentarie e la trasparenza nel raccontare la realtà hanno portato la fotografa a maturare la consapevolezza che i genitori non sempre possano proteggere i propri figli come vorrebbero. Per alleviare questo senso di incertezza l’artista ha proposto un gioco da fare insieme: creare immagini basate su ciò che provavano come mezzo per elaborare le emozioni in forma non verbale. Il risultato è un universo di sogni che, grazie all’ambientazione notturna e alla connessione tra uomo e natura, è capace di raccontare la speranza e la gioia che ognuno di noi riesce a trovare anche nelle situazioni più difficili.

Elisabetta Zanoli verrà premiata alla COTM Award Night di sabato 17 luglio durante i giorni inaugurali di Cortona On The Move 2021 e il suo lavoro sarà esposto al festival Cortona On The Move nel 2022.

Della giuria internazionale hanno fatto parte: Elena Boille – Deputy editor and photo editor Internazionale; Arianna Rinaldo – Direttrice Artistica di Cortona On The Move; Gaia Tripoli – Photo Editor The New York Times; James Wellford – Photo editor National Geographic e Paolo Woods – Fotografo.

Foto: Elisabetta Zanoli vincitrice del premio Happiness ONTHEMOVE