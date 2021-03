Pietrasanta – L’associazione culturale Gruppo Fotografico Versiliese non si ferma di fronte al Covid, nonostante il periodo sia ancora abbastanza difficile per il settore artistico, il GFV ha deciso di portare avanti il progetto con gli alunni del liceo artistico Don Lazzari – Stagi.

Sabato 20 marzo è stata inaugurata, a porte chiuse, la mostra FOTOGRAFIA&PITTURA presso la Sala del San Leone in Via G. Garibaldi, 70 a Pietrasanta, con la presenza Istituzionale del Sindaco Giovannetti, la responsabile del Centro Culturale Luigi Russo, il Presidente dell’Associazione Culturale Gruppo Fotografico Versiliese Saeed Nowkandi e la rappresentanza del corpo docente che ha seguito gli allievi durante il progetto.

Questa edizione sarà in una forma “alternativa”, dopo esser stata rimandata prima in primavera e poi nel periodo natalizio a causa della pandemia, grazie al Centro Culturale Luigi Russo è stata sposata l’idea di un’edizione online, dove grazie ai mezzi tecnologici che ormai usiamo quotidianamente possiamo far arrivare le opere ad ognuno che voglia visitare la mostra, questo grazie a video, immagini e a un tour virtuale realizzato all’interno della sala espositiva.

Tutto il materiale sarà visionabile sia sui principali canali social del Gruppo Fotografico Versiliese, sia sul sito internet www.gruppofotograficoversiliese.it

L’idea del progetto nasce per dare visibilità ai ragazzi del Liceo Artistico, proponendo al corpo docente il progetto FOTOGRAFIA&PITTURA, che ha accettato l’idea con molto entusiasmo, esso pone in rilievo il confronto tra due mondi artistici, FOTOGRAFIA e PITTURA, mondi differenti che dialogano tra loro in un susseguirsi di immagini e colori. Sono state coinvolte tre classi dell’istituto, 3B, 4B e 5B dell’indirizzo di Arti Figurative, che si sono cimentate nella libera rielaborazione di 43 fotografie proposte loro dai fotografi del Gruppo Fotografico Versiliese che spaziano su moltissime tecniche e tematiche diverse, paesaggistica, ritrattistica, naturalistica, street photography e digital art, e tante altre.

Questa iniziativa è stata per studenti ed insegnanti un percorso stimolante che ha portato i ragazzi, dopo una lunga ricerca metodologica e progettuale, alla realizzazione di una serie di opere su tela, carta e cartone. Gli allievi hanno scelto, tra le varie immagini fotografiche proposte dagli autori, quella che ritenevano più vicina al loro gusto e attraverso un’attenta analisi ed osservazione, hanno dato origine a un’interpretazione personale che rispecchiasse la propria creatività ed espressività. Le tecniche grafico-pittoriche scelte sono state le più svariate ed idonee allo sviluppo dell’idea: dalla pittura ad olio, acrilico ed acquarello, alla grafite, matita e penna a china.

Il risultato del progetto, oltre a quello di esporre le quasi 100 opere presso lo spazio espositivo Comunale della Sala del San Leone in Via G. Garibaldi,70 a Pietrasanta, e anche la realizzazione di un catalogo dedicato che comprende tutte le opere fotografiche e pittoriche esposte, dai proventi ricavati dalla vendita verrà effettuata una donazione al Gruppo Sportivo Handicappati Toscana.