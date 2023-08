Firenze – Fiamme nel cuore di Firenze, nel verde dell’albergo di lusso Four Season, per fortuna senza conseguenze per le persone. Intervento repentino di tre squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti, evitando danni alla struttura e alle persone, ed evitando anche il propagarsi delle fiamme in una delle zone dei viali più significative sia storicamente che a livello botanico. Ancora sconosciute le cause, controlli sullo stato di alcuni annessi all’albergo.