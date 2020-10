Firenze – Si alza il sipario, giovedì 29 ottobre, sulla XII edizione di France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze, diretto da Francesco Ranieri Martinotti e organizzata in collaborazione con l’Institut Français e Fondazione Sistema Toscana. Il festival, in ottemperanza alle nuove misure restrittive del Dpcm in vigore dallo scorso 25 ottobre, si tiene interamente online, sulla piattaforma Più Compagnia, in collaborazione con MyMovies.it, accessibile dai siti www.cinemalacompagnia.it e da www.mymovies.it.

Alle 19.45 sarà trasmessa la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del direttore Francesco Ranieri Martinotti e del presidente del festival, Enrico Castaldi. La prima anteprima nazionale di France Odeon 2020 sarà il film che vede protagoniste tre talenti del cinema francese, Juliette Binoche, Noémy Lvovsky e Yolande Moreau: La Bonne épouse, commedia al femminile di Martin Provost, ambientata in un istituto femminile alsaziano, dove si insegna alle ragazze della ricca borghesia di provincia a diventare mogli e madri modello. Ma le proteste del Maggio francese e il vento del Femminismo busseranno alla porta dell’austero istituto. (giovedì 29 ottobre alle 20.15). Il film sarà introdotto da un’intervista in esclusiva a Martin Provost, realizzata da Francesco Ranieri Martinotti.

Alle 22.30, torna a France Odeon un film già ospitato al festival lo scorso anno, La Vie scolaire, dei registi Grand Corps Malade e Mehdi Idir. Il film, campione d’incassi al botteghino, racconta la storia di Samia, giovane al primo importante impiego, assunta in una scuola di Saint Denis, alle porte di Parigi, ritenuta da tutti “difficile”. Qui scopre i ricorrenti problemi di disciplina degli allievi, la realtà sociale del quartiere e le difficoltà, ma anche la vitalità e l’umorismo degli studenti e dei colleghi. La sua complicata situazione personale la avvicina sempre più a Yanis, studente insolente a cui vuole dare un futuro migliore. Il film vede protagonista Zita Hanrot, che nel 2019 ha visto al festival il Premio L’Essenza del Talento Ferragamo Parfums.

Abbonamento a tutti gli spettacoli di France Odeon, € 9,90